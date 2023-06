President Museveni as the commander in chief of the armed forces has promoted 1638 gazetted officers to different ranks.

Below is the list of all promoted officers;

Promoted to rank of Senior commissioner of police

AMORU Martin BAMUNOBA Ubaldo CHELIMO Beata KAMYA John (Dr.) KASSIRABO Elias KUGONZA Fraklin KYOMUKAMA Fenny MUGISHA Bazil TUMUHIMBISE BAGUMA Venis

Promoted to commissioner of police

ABAINE Enock ALISON Agaba BASALIRWA Jamal ECOTU Agapitus MAATE BOLINGO Godfrey MANZI David MUBANGIZI Ben MUGABI Micheal MULETERWA Anatoli MUNANURA Dan OBURA ONYAGURA Deo OGWAL AMAI Peter OTAALA OBBO Moses OKELLO Francis WALWANGA Micheal ECOTU Agapitus NANYONGA Rosemary(DR)

Promoted to rank of assistant commissioner of police

ACHEKU Elizabeth BABWETEERA Charles BALABA Allan BESIGYE Chris BYABAGYE Moses .K CHEMONGES SEIKO Ashraf DHABANGI John ELODU ERASMUS Erebu EWIKU Grace GANYANA Zurah KAKAMBA Paul KAKONGE Peter KAMYA Ronald KASINGYE Suzan MANANA FRANCIS Nabugyere MUGISHA Edgar MUGWERI Edward MUGWIZI WARREN Muramira MUWONGE Peter MUYAMBI GORDON Kakuta NINSIIMA BAMS Donnam NKIRIREHI Fred NUWAGABA Emmanuel NYABONGO Edgar OBOL Hellen OLAL JOHNSON Dale OMARA CYRUS Samson SAIGA Ibrahim SSEWANYANA John Grace TUMUGUMYE Godwin TUMURAMYE Alfred TUMWESIGYE Robert TUMWINE JACKSON Besigye TWINAMASIKO Denis ULAMA David EWOTU John

Promoted to rank of superintendent of police

ABIGABA GODFREY ACHOLA DORIS ADEKE ESTHER TUMUSIIME ADIRU DANIELA AGABA STEPHEN AGABIRWE AGNES AHIMBISIBWE FRED .K AHIMBISIBWE JULIUS AHIMBISIBWE WILLIAM AHUMUZA TOBIAS AKELLO NOREEN ALIRIA ABBEDI SAMUEL AMPAIRE BRIAN ANGOMOKU ONEN EMILLY ANGUCIA JOSEPHINE ANGUCIA ROSEMARY ANYAMA RICHARD ANYWAR CHRISTOPHER APOLLO KYAGUNGU APOLOT AGNES ARINAITWE GODWIN AROP BOSCO ASIIMWE JULIUS ASIIMWE JUSTUS ASIIMWE MEDARD ATEGEKA RASHID AYESIGOMWE DICK BABISUSA STELLA BALUKU ALFRED BEINOMUGISHA CLESCENSIUS BIRUNGI BEIGUMAMU MILTON BIRUNGI SCOVIA BUSHEIJA HANNINGTON BWAMBALE EMMANUEL BWIRE MOSES BYARUHANGA BENSON MUWOROZI BYARUHANGA DIDAS BYARUHANGA FRANK MARTIN BYARUHANGA PATRICK BYARUHANGA TITUS CHIRIGA TABAN DOKA RASHID AHMED ELEPOT ERIYA ELIAU MOSES OSEGA ELWARU EUGENE EPEDU DAVID ETIMA TWAHA M MAULA EUKU JUVENTINE EYAKU TOMMY GAULIRA JULIUS GOBOLO JULIUS GUMISIRIZA EMMANUEL HABONE CHARLES TONNY HAGUMA PRUDENCE HASUNIRA AHMED IGUMIRA ISAIAH ISABIRYE GERALD ISABIRYE JOSEPH ISSAMAT ALBERTO PATRICK JOHN KEZIRON OLUPOT KAHEEBWA GEOFREY KAKAIRE ADAM KAKURU IAN KALUNGI FREDRICK JONATHAN KAMARA LOREEN KANYESIGYE JAMAL KAPCHEMUT AYATOLLAH KAPERE RODGERS KARUGABA COLLINS KEITH KASIGIRE MICHEAL KATUMBA KIGGUNDU CHRISTOPHER KATURAMU ROBERT KATWESIME DAMIAN KAWALYA JAMES KAWONAWO BAKER KAYONDO AMINSI LUKANGA KEIGOMBA JESCA KIBERU GRACE KIDIMA FRED KIMERA AHMED SEGUYA KINTU RUTH KINYERA BONIFACE KUKA ALICE KUSHEMERERWA CAROLYNE KUTUSA MARION KYEYUNE EDIRISA KYOBUTUNGI DOROTHY KYOKUHAIRE GORRET LUBEGA MARTIN LUBEGA SAMSON K LUKONGE MOSES LUMALA FRED LWAMUSAYI FRANTILE MADIRA SAMUEL MADIRI AHMED MAFUNDO EMMANUEL MAGEZI KAYABUKI ALEX

MASINDE VINCENT MATOVU FARUK MBABAZI CHERRY REGINAH MBASA GERALD MUCUNGUZI JACKSON MUGABI PETER WAMBUZI MUGERWA BENARD MUGISA CHARLES MUGIZI FELIX MUGUME TUCKER EMMANUEL MUHEIRWE KENETH T MUKASA PHILIP SIMON MUKIZA HILLARY MURUNGI GAD MUSAASIZI DEBORAH MUSIHO ABUBAKER MUSIIME ANDREW MUSIIMENTA JOHN RUTAAGIRA MUSINGUZI BERNARD MUSISI RICHARD MUTONO GRACE MUZIMA MOSES KICONCO MUZIRA ANDREW MWAULE JOHN MWESIGE JOSEPH MWESIGWA SARAH MWINE MUKONO ALEX NABENDE MUSA WACHENDU NAFULA STELLA NAKINTU JACKLYN NAKITYO JANE NAMBALA SOPHIE NANDAWULA DIANA NANOKA MOSES NANTAMU FRED NAPOKOLI ANDREW NGARUYE GEORGE NIMUHIMBISA EVANS NINSIIMA GODFREY NIYONSHIMA EDSON TOPHERO NSANJA GEORGE NSOBYA KATO HUSSEIN NTANKOVU FRANK NUWAGABA HERBERT NYAMISANGO JANE DIANA NYESIGIRE DAVID KATUNDA NYIRAMAHORO ANNABELLA OBELLA CHARLES OBIA GEORGE OCEN PETER AUSTIN OCHAKI GODWIN OCHAMA DENNIS OCHIENG MOSES SULE ODEKE SAMMY ODOCH DENIS OESE JOHN OJOK ALEX JIMMY OJOKUNA JOHN ELATU OKOYO MARTIN OKURUT VICENT ONDOGA TONNY ANYAKU ONGICA MICHEAL ONYAI TONNY OPIKO CHARLES OPIO GEOFREY OPOI JULIUS OWINO OTIM JOHN MARTIN OWOR BONIFACE RUGANZU COSMAS RUHUNDE CRISTOPHER SAASI VICTOR KULE SAMUEL MISSION SEGUYA AHMED SENYONJO ABASI SHAKA FRANCISCO SIRIBA BASHIR SOZI JOHN SSEBIYUNGO GEOFREY MURULI SSEMANDA STEPHEN SSENTAMU JOSEPH BITALI SSERUNJOGI JOHN BOSCO SYAMUSANGIRA MARAHI SIMON TABU FRANCIS OCEN TASHOBYA ABBEY CALEB TASHOBYA JUSTUS TEMAIYA GETRUDE TIBAKIRANA Musa TUBANONE Joel TUGUME Ezra TUKAHEBWA Martin TULIBAGENYI Aloni TUMUSIIME Marcial TWALA Peter TWINOMUGISHA Steven WABWIRE Alex WADENGA Charles WAIBI Philbert WAISWA Najib WATAKA Paul WATHUM Benson WETAYA Fredrick

ABALA JUVENTINE Okot ABANGIRA Jonan ABBO Marion ABINENI William ABWANGO Moses ACAN Jane ACAYE Justin Martin ACAYE Ronald ACAYO Flavia ACEN SUZAN Patricia ACHAM Caroline ACHIEN Lilian ACHIRO Joyce ACOM MARY Lilian ACWAMU Enoth ADEBAYO Allan ADIGA Gerald ADIGA Hussein Kejiga ADONG Gertrude Okabo AEJO Josephine AGABA Godwin AGABA Innocent AGABA Jimmy Mogi AGABA Roseline Pamela AGABA Sheldon AGANYIRA Damalie AGENA Patrick AGUMA George William AGUTI Pamela Amuko AGWANG Eunice Catherine AHAISIBWE Pauline AHARIMPISYA Patience AHEBWA Tomdick AHIMBI Maclean AHIMBISE Marvin AHIMBISIBWE Ambrose AHIMBISIBWE Brian AHIMBISIBWE Jackline AINEBYE Polyne AINEMBABAZI Angel Grace AINEMBABAZI Elizabeth AJIO Anne AJUGA John Bosco AKABWAI Francis Akol AKAMPULIRA Ryan Bright AKANDINDA Diana AKANDWANAHO Justus AKANDWANAHO Wilberforce AKANKUNDA Mary Cleophas AKANKWASA Herbert AKANKWATSA Alfred AKANYIJUKA Adam AKELLO Mary Magadalena AKENA Kennedy AKONG FRANCIS AKONGO BIBIANA AKUJO Harriet AKULLO Mirriam AKULU Susan Mariah ALASO Immaculate ALELE Solomon ALIGANYIRA Zaverio ALILU Stella ALINDA Evelyn ALIO David ALOYO Betty Patricia ALUR Juliet AMALI Jackson AMANYA Osbert Kato AMERI Philemon AMPURIRA Kenneth AMUKESON Julius AMUKO Prisca Flavia AMURON Sophia ANENA Sharon ANGEYO Moreen ANGOM Agnes ANGUDIA Jacob Baba

ANGULLU Kenneth Henry ANGUYO Henry ANGUYO Isaac Newton ANGUYO Jimmy Bayiga ANGUYO Rasulu ANGWEN Faith ANIKU Raymond ANKUNDA Dickens ANOK Samuel ANSINGUZA Deborah APARO Vicky APIO Concy Opio APIO Doreen APIO Zillah Anna ARAKIT Hellen Beatrice ARINAITWE Charity ARINAITWE Wyclieff Raw ARINAIWE Frank ARINDA Alison ARINDA Nickson ARINEITWE Emmanuel ARINEITWE Peterson ARINITWE Annah ARIONG Bosco ARONYU George Clive ARYAIJA Innocent ARYEMO Gloria ASAASIRA Julian ASASIRA Catherine ASEA Collins ASEA Jane Yuku ASEKU Rose ASENDU Robert ASHABA Osbert ASIIMWE Albert ASIIMWE Benon Tibbs ASIIMWE Innocent ASIIMWE Morris ASIIMWE Onesmus ASIIMWE Pious ASIIMWE Samuel ASIIMWE Titus ASIIMWE Wilberforce ASINGWIRE Machlean ATAI Christine Aelo ATAMBA Amos ATAMBA Phoebe ATEGEKA Angel ATHIENO Agnes ATIM Jackie Ronah ATUGONZA Benjamin ATUHAIRE Immaculate Ivy ATUHAIRE Sarah ATUHEIRE Brook ATUHURIRA Benjamen ATWINE Allan ATYEKO Teddy AUMA Beatrice AVE Joseph AWOR Mary Christine AYAT Suzan Clare AYEBARE Jovia Night AYEBARE Methodius AYEBAZE Lee AYEBAZIBWE Ambrose AYEBAZIBWE Ronald AYESIGA Jeniffer Nyangoma AYESIGA Joseph AYIKI Joseph AYIKOYO Sydney AYOO Everlyne AYOO Thomas AZIRA Grace BABOINEKI Tomas BABWETERA Geofrey BAGONZI Sylvia BAGUMA Fredrick BAGUMA Juliet BAGUMA Nicholas BAHEIRWOMUGISHA Dorcas BAINOMUGISHA Ivan BAINOMUGISHA Sperato BAKASHABA Kenneth BALENZI Richard BALUKA Rachael BALUKA Shamim BALUKU Jelfrey Katehero BALUKU Patrick BALYEGONZA Richardo BALYEJUSA Faizal BANURA Hamis BANYA Dick BANYENZAKI Banabas BARASA Ivan BASEKA Philemon BASEMERA Rhita BATASI Ibrah BATUMWA Charles BATWAWULA Tom BEGIRA Avito BESIGYE James Kiguuya BESISIRA Edris BETUBIZA Fabian Karemire BEYANGA Cornelius BHAYO ROBERTO Bollyhord BIBOWIE Charles BIHEMBO PIUS BIINE Gaston BIIRA Nuriat BIMANYWA Innocent BIRUNGI Lydia BIRUNGI Robinah BITWABABO Denis BOGERE Fred BOGERE Jackson BOGERE Julius BOONABAANA Emmanuel BRIAN MARK Okiror BRIGHT Vincent BUGEMBE Nicholas BULEGA John Baptist BULUBA Isaac BUSINGE Ritta BUSINGYE Leticia BUSINGYE Pellan BUTEME Mary Gloria BUTOTO Hellen BUYONDO Henry BWAMBALE Tumusiime Herbert BWENGYE Amos BWIRE Nerima Suzan BYAMUGISHA John BYAMUKAMA Comfort BYARUHANGA Philip BYARUHANGA Twinomugisha Goddieus BYASALI Aggrey BYIRINGIRO Jackline BYOMUKAMA Jowas CHEBET Francis CHELIMO Richard CHEMARI Oscar CHEMUTAI Kalifani CHEMUTAI Lorna CHEPKWURUI Patricia CHEPTOEK Tabisa CHESANG Fredmark CHIKAPCHESI Clare DAUNA David DEMBE NAKIBIRA Stella DIKUSOOKA AWALI Bogere DOKCEN Atanansio DONGO Joel DR. KABANDA Enock DR. MUKASA PIUS Mulumba DRA-ASEA Isaac DRAGUDU Ignatius DRAMANI Christopher DUSABE Innocent EBUNYU Donat EDEMA Zaki EDIDU William EGARU Nathan EGUNY Robert EJOKU Francis EKAJU James EKAK Jasper Kiduli EKIU Robert ELEM Kizito ELWELU Geoffrey EMMANUEL Benon Ayebare EMUKADDE Emmanuel EMUNA Richard EMURON Simon Peter ENGWEDU Stephen EPODOI Stella EPUATI Emmanuel EROBU Julius ETENE Moses ETUKET Vincent ETWOP BEN Odurkani GALE Isaac GIBABA JAMES Mwawule GONASA Yasin Hirome GONNA Hudson Joshua GUMISIRIZA Cryton GUMISIRIZA Keneth Kabwigo HABBI Godffrey HABIMANA Gerald HABUMUGISHA Anthony HAKIZA Julius HALERA Urban HASHAKIMANA Clare HIMBISA Timothy HIRYA Michael IBANDA Matia ICAKU Agatha IDRAKU Lawrance IGAMA Benedict ILUKOL Luke INJIKU Fidensius IPOROTUM Moshe IRAGABA Alex IRANGIRA Moses ISABIRYE Manisuli ISANGA Richard ISONE V. Rose Sabrina JAVURU Alex JINGO Julius JJAGWE Rymond KAACU Sam KAAKYO Doreen KAAWA Andrew KAAWA Bernard KABAJESI Robina Mugahya KABAJURIZI Judith KABASA Geofrey Edward KABINGA Ramathan Saad KABOJJA Hamidu KABOYO Billington KABUGHO Robina KADOOGO Paul KAFAYO Michael KAFUREEKA Isaac Kanzira KAGANZI Collins Edmond KAGERE Godfrey KAGGA Rashid KAGGWA Sophie Naggayi KAGINGO Alafat KAIDU Monica KAIRU Godfrey KAISHIKI Penina KAKANDE Ronald KAKIRE Badru KAKO Harriet KAKOOZA Joseph KAKURU Peter KALEMfBE Racheal KALYA Samuel KALYESUBULA Robert KAMANYIRE Nicholas KAMARA Brian Taremwa KAMBUGU Isaac KAMOGA Laidi KAMUGISHA Denis KAMUGISHA John KAMUGISHA Onesmus KAMUKAMA Hannington KAMUKUGIZE Clare KAMULYA Sowali KAMYA Charles KANABAHITA Emmanuel KANISA Proscovia KANSIME Robert KARAHUKAYO Stephen KAREKYEZI Martin KARENGET Hassan KAROKORA Dincon KARUGABA Joseph KARUHANGA Gordon KARUNGI Annette KASASIRA Samson KASOGA Sylivia KASONGA Joel KASUNGWA Augustine KATEU David KATO Duncan KATO Godfrey KATO WILFRED Kubai KATONO Ritah KATUMBA Nathan KATUNGI Liberty KATUNGI Preston Winyi KATUSIIME Sharon KAWALA Racheal KAWEESA John Baptist KAYABYA Micheal KAYALE Christopher KAYENDEKE Barbra KAYESU Dianah KAYOLO Medadi KAZIBWE Samuel KEDI Betty KEKE Bilal KEMIGISA Winfred KEMIGISHA Christine KEMIGISHA Nusura KENTARO Annah KENTARO Pamela KESI JAMES Tainika KHIRYA Hassan Hiryangana KIA Esther KIBERU Deogratius KIFUDE Isma KIGENYI Saad KIGOZI Rose KIIZA Esther KIKOBYE Justine KIKOBYE Lillian KIMALEN Peter KIMEGO Magidu KIMERA Angella KIMERA Ishaq KIMULI Adam KINTU MUSOKE Francis KINYANA Brian KISAKYE Christine KISAKYE Ritah KISEMBO Alphonse KISEMBO Henry KISITA Edward KISITU Jaffar KISUBI Henry KITAGENDA Sadiq KITAMIRIKE Moses KITANDA Ronald KITIMBO Daniel KITIMBO Moureen KIVENGERI Benoni KIWANUKA Denis KIWANUKA Sarah KIYEGA ROBERT Bitare KIYOMBO Daison KIZIRE Nasser KIZZA Bernard KOKOLE Omar KOMAKECH Innocent Atyama KOMUHANGI Alice KOMUTEGEKI Winnie KUGUMAHO James KUGUMISIRIZA James KULU Stephen KULYANI Joel KUSIIMA Harriet KUSIIMWA January KUSINGURA Charles KWAGALA Paul KWEBIIHA Sarapio KWEHANGANA Denis Julius KWESIGA JOHN KWESIGA Medard KWIKIRIZA Doreen KYAHURWA Frank KYALIMPA Tomothy KYASIMIRE Collins KYEMBA LYDIA KYEYAMWA Moses KYOMUHENDO Allen KYOMUHENDO Ivan LOGOSE Agnes LOKONONGOLE Francis LOMELU Denis LORIKA Emmy LUBAALE Charles LUBEGA Andrew LUBEGA Rogers LUBWAMA Ivan LUDIGO Bosco LUKUNGU Richard LULE James LULE Patrick LUTALO Ronald LUTETE Godfrey LUTWAMA Abdul Hakim LUUTU Edwin LUYOMBYA SIMON Peter LWEGABA Bashir Kakooza MAFABI John MAFUKO George MAGEZI Stephen MAGEZI Uthuman MAGOBA Rose MAGOMBE Reagan MAGOOLA Charles MAGULU Amir MAGUMBA Faisal MAHEBE Damascus MAIKULA Patrick MAJEME Amuza MALENGE Kenneth MANGENI Philip MANIGARUHANGA Benjamin MANIRAGABA Deus MANSHUR Suwed MANYA Richard MAREGA Hanninton MASEMBE Herbert MASEREKA Michael MASSETTE Keneth Wakameli MATANZIMA Peter Kasse MATEKYE Robert MATESO Cornel MATOVU Haruna MATOVU Kasim Ziryawulawo MATOVU Sophia MATSIKO Daniel MATSIKO MOSES Kamomo MAUMBE Jackson MAYANJA Ismael MAYEKU Barnabas MAZINGA Edward Lukuube MBABAZI Zakaria MBAINE DENIS MBAKIRE Monica MBALE SUBURU Rastal MBAMBU Felestus MBWIRUWUNVA Joseph MIREMBE Norah MIREMBE Shakira MOSHI Mourise MPWERWA Julius MUBANGIZI Innocent MUBI James MUGABE K. Peter MUGABE Mike Silver MUGALYA Yaweri Mugamba Callistus MUGARURA Ronald MUGENI Monica MUGERA Isaac MUGIRA YEKO Kato MUGISA Daniel Kharter MUGISHA Ben Mbenoha MUGISHA Isaac MUGISHA Jonathan MUGOYA Irene MUGOYA James MUGOYA MWIMA Yudaya MUGUMBA Faisal MUGUME Daniel MUGUME Patrick MUGUMYA Didas MUGUMYA Jacob MUGUMYA Melexedec MUGWANA Hakim MUGWANYA Francis MUGWISAGYE Levis MUHANGI Adam MUHANGUZI Fred MUHANGUZI Peter Baitera MUHENDA Patrick MUHENDA PAUL MUHIMBURA Milton MUHINDO Baraka MUHINDO Moses MUHUMUZA Abdul Jalal MUHWEZI Lauben MUKAGO Mary MUKALERE Simon MUKAMA Hakimu MUKASA Robert MUKEMBO Joel MUKHWANA Caroline MUKIIBI Karim MUKISA Ronald MUKIZA Patience MUKODA Salima MUKOSA Stephen MUKUNDANE ASSY Ishanga MUKUNDANE Bazinzi Elia MUKYALA Caroline MULEMA Maliserino MULIMIRA Abdul Nasser MULINDWA Allan MULINDWA Henry Mukisa MULONGO Tezira MUNANURA Paul MUNDURU Comfort MUNEZERO Edward

MUNYIRA KONI Savior MURAMUZI Moses MUREGEZI Amos MURINGA Bannet MUSAKUWONA Sylivia MUSAMALI Martin MUSANA Robert MUSASIZI Andrew MUSEGA Peter MUSHABE Meshach MUSIHO Dawson Emmanuel MUSIHO Hussein MUSIIME Fred MUSIIMENTA Immaculate Buregyeya MUSIIMENTA Patience MUSIKA Chris Bazimbwa MUSIMAMI Godfrey MUSINGUZI James MUSINGUZI Stephen MUSINGWIRE Roland MUTABAZI John Bosco MUTABAZI Ronald MUTABINGWA KATABARWA Moses MUTEGE Herbert Elisa MUTEGEKI Job MUTESI Lilian Doris MUTESI Zania MUTIBA Eziron MUWANIKA Nicholas MUWONGE David MUYAMA Elizabeth MUYAMBI Euzobia MUYINDA David Samuel MUYONDO Godwin MUYONJO Nicholas MWAKIIRE Vellah MWALYE Ronald MWANGA JAMES Herbert MWEBAZE Mujuni Paddy MWEBAZE Onesmus MWEBEMBEZI Bernard MWEBEMBEZI Gilbert Kags MWEBESA Bosco MWESIGA Emmanuel MWESIGE Christopher MWESIGE James MWESIGE Simon MWESIGWA Godfrey MWESIGWA Joshua MWESIGWA Onesmus MWESIGYE Emmanuel Edman MWIJUKYE Richard MWIMA Godfrey MWONDHA MOSES Magoma MZEE Fauzalo NABAASA Edigar NABADDA Mary NABAKOOZA SHAMIM Lugasa NABIMANYA Scovia NABIRYE Lydia NABIRYE Rebecca NABONGO Abdallah NABONGO MOSES NABUDUWA Harriet NABUKEERA Diana NABULOBI Annet NABUSHAWO Emily NABUYONDO Miria NAFUNA BARBARA Bridget NAFUNA Lilian NAGAWOOYA Christine NAGUDI Amunon NAHABWE Adellah NAHIIRE Zaina NAIGAGA Shalifu NAIRUBA Diana NAKABOKE Jackie NAKABUGO Juliet NAKAIMA Sauda NAKATO Diana NAKATO Esther NAKATUDDE Winnifred

NAKAWALA Juliet NAKIBUULE Annet NAKIGANDA Hellen NAKIGUDDE Gorret NAKIGUDE Rehema NAKIGYO Lilian NAKIJOBA Sophie NAKIMBUGWE Ruth NAKITYO Vicky NAKWETA Job NAKYAMBADDE Harriet NAKYANDIBA Fauzia NALULE GRACE Balaba NALUZZE RASHIDA NALWEERE Sharifa NAMANYA Andrew NAMANYA Apollo NAMANYA Joseph NAMARA Flora NAMARA Justus NAMARA Kellen NAMARA Monica NAMATOVU Halimah NAMAYE Dinah NAMBAFU Joseph NAMBAJJE Maria NAMBALA Sophie NAMBUUSI Lydia NAMONO Loy Gift NAMPIJJA Agnes NAMPIJJA Grace NAMPIJJA Molly NAMUGENYI Annet NAMUGGA Hanifah NAMUGOZI Doreen NAMUKHULA Christine NAMULONDO Hadijah NAMUSOKE Olivia NAMUWONGE Sylivia NAMUYANJA Allen NAMUYODI AMINA NANDEGO Sharon NANDUDU Benna NANGOLI Paul NANKUBUGE Ruth NANKUNDA Stella NANKYA Flavia NANKYINGA Mary NANTALIS Imoly NANTONGO Primrose NANYANZI Noor NANYONJO Molly NAREEBA Mary NASAWALI Derrick NASSANGA Josephine NASSOLO Sauda NATUHAMYA Liveus NATUKUNDA Rose NATUMANYA ALBERT Gatabi NATURINDA Marion NAULA Susan NDASHIMYE Gregory NDAYISHIMYE Barnabas NDIKUYEZE Hadijah NDITEBYA Lilian NDUNGUTSE JOHN Moses NDYABAHIKA Ivan NDYAMUHAKI DICKSON Bill NDYOMUGABE Innocent NEBOSHI Sophy NGABIIRWE Ndirima Stephen NIGHT BUSINGE Violet NIHOBYAIJA Copuston NIMANYA Godson NIMURUNGI Dorothy NIMWIJUKYE Jason NINSIIMA Doreen NIRAGIRE Stephen NIRINGIYIMANA Gideon NIWABINE Medard NIWAGABA Alexander NIWAGABA Lobinus NIWATWIINE Hillary T NIYONZIMA Morice NIZEYIMANA Andrew NKESIGA Anthony NSADHA Antony NSEMERIRWE Rogers NSIIME Saphan NTABU Joel NTENSIBE Geoffrey NTOMI Fred NUWABASA Ronald NUWAGABA Ivan NUWAGABA Mordecai NUWAMANYA Alex NUWAMANYA Samuel NUWAREEBA Charles NUWE Anania NUWENYESIGA Moses NYAKAANA Jackline NYAKOOJO Methodious NYAMISOGOLA Fredrick NYANGKOL JOHN Bosco NYANZI DENIS Kasibante NYEKO PATRICK Kilama NYIRAKIIZA Faith NYIRANEZA Ednah NYIRANSENGA Constance NYIRASAFARI Salama NYOMBI Abbas NZUNZU Ben OBARO Amos Kyle OBBU Franco OBINGU-ONZI Gasper OBUA Samuel OCAYA Jimmy OCAYA Kennedy OCHAKACON Robert Carter OCHOLA Simon OCIRCAN Kluber Denis Lunya OCOM JUMA Oteker ODONG Enos ODONGKAR James Olal ODONGKARA Tonny ODONGO ALLAN Opolot ODONGO Patrick ODUKO Peter ODUR Jimmy ODWAR Eric OFWONO James OFWONO Timothy OGENI Richard OGULLEI Innocent OGWAL Michael OGWANG Tom OGWENG Francis OJIMAM Godfrey OJIMAM Godfrey OJOK Stephen OJUKA Sam OKALEBO Joseph OKELLO Andrew OKELLO Bernard OKELLO Daniel OKELLO Mathew OKELLO NIXON Onea OKELLO PATRICK Lumumba OKELLO Sharon OKEMA GEOFFREY Marvin OKOT EMMANUEL Lapolo OKUJA Agnes OKWADI JOSEPH Michael Tukei OKWALINGA Richard OLAGAI Noah OLUK Robson OMARA Ambrose OMITA Japheth Wasen OMONY George Mathei ONEGIU Sunday ONEN Daniel ONEN ERICK Colline ONENCHAN IAN Ouma ONGADA Emmanuel ONGOM Galdino Isaac ONONO George ONYANG Denis ONYOKOR Simon OPAR ONGWEN Geoffrey OPILA Charles OPIO Richard OPIT Samuel ORECHO Samuel ORIMA Boniface OROCHI M Godfrey OTAMUGAYA Osboth OTIM Boniface OTIM ERIC Bob OTWOM Gerald Joshua OUMA Ronald OUNI DICK Alfred OWACHGIU AMAZIAH Patrick OWINO William Obbo OWONA Isaac OYAKA Fred OYEE MORIS Ocen OYELLA Irene Barbra PADHOLA Michael PAHANI Denis PANDE Grace Davis PICHAN Irene PIDO TIMOTHY Canrac RACHKARA Jolly Joe RUBANGAKENE Stephen RUBANZA Andrew RUBANZABIGWI John Bosco RUGABA Benon RUGAYAMPUNZI NSHIMIYE Allan RUGUBWA Herbert RUGUBWA Kenneth Rugumayo Charles Rukunda Ezra Rukundo Gloria Gumisiriza Rukundo Mary Rwabugahya Moris Rwakirenzi Reinhold Rwanyonga Ambroze RWATOORO Joseph SABAKAKI Juliana SAFARI Benedict SAMALI Eve SANDE Nicholas SANDE Vicent SANYU Jane SARAB Steven SEKALEMA Hussein SEKANABO Exavius SEKITOLEKO Joseph SEMAKULA William SEMANDA Ismael SEMBERA David SEMBERA Isaac SEMBUYA Ismail SEMPIRI Peter SEMWOGERERE Isah SENDI Ashiraf SENDIJJA Christopher SENDIKADIWA Livingstone SENDIWALANA Jamirul SENFUKA Jackson Johnson SENTAMU Aziz SENTAYI Fred SENTUMBWE Joshua SONKO Moses SORO Biira SOWEDI Mohammed SSALI ISAAC Kabugo SSALI LULE Michael SSALI Murushid SSANYU Nicholas SSEBAGGALA Godfrey SSEKANJAKO Eddy SSELUNJOJI Damiano SSENABULYA Andrew SSENDAWULA JOSHUA Sendi SSENDIKADDIWA Livingston SSENNOGA Richard SSENTONGO Anthony SSERWANJA Nicholus SSEWANYANA Moses SSEWANYANA Obadia SUNDAY Mubaraka TABU Caroline TAGAANA Sliman TAGOYA Bernard TAITIKA Rogers TAKIRAMBUDE Juma TAMIM Saidi TAMUZADDE Musa TAPI Ambrose TAWU Bumali TAYEBWA Denis TAYEBWA Michael TEKO MUDOS Donozio TENYWA Abubaker TERIYEITU Michael TINDIWEGYI Gorret TINDYEBWA Clovis TINDYEBWA Peter TINYEFUZA Yona TUGUMENAWE Juma TUHAMIZE Nyehangane Brian TUKAMUSIIMA Pensive TUKEI JOHN Robert TUMUGUMYE Susan TUMUHAIRWE Alex TUMUHAIRWE Fred TUMUHIMBISE Perpetua TUMUKUNDE Davis TUMUSHABE Lydia TUMUSHIME Nelson TUMUSIIME David TUMUSIIME Faraj TUMUSIIME Richard Matsiko TUMWEBAZE John Bosco TUMWEBAZE Yolamu TUMWEHE Amelia TUMWESIGYE Bonny TUMWESIGYE Bruno TUMWESIGYE David TUMWESIGYE Gerald TUMWESIGYE William TUMWESIGYE Wilson TUMWINE Jimmy TURINAWE Gloria TURINAWE Rogers TURYAHABWE Nicholas TURYAHIKAYO Richard TURYAKIRA Collins TURYAMUBONA Julius TURYAMUREEBA Apollo TURYATEMBA Dickson Mbeeta TUSIIME Annet TUSINGWIRE Barnabas TUSINGWIRE BWESIGYE Evas TWEBAZE Alfred TWEBAZE Emmanuel TWEHEYO MABLE TWESIGE WALUSIMBI Rogers TWESIGYE Aggrey TWESIGYE Vicent TWIKIRIZE Caroline TWINAMATSIKO Arthur TWINOMUGISHA Godfrey TWINOMUGISHA Isaac TWIZERE Donata TWONGO Joshua Ntumbu UWAAMWEZI Christine UWERA Esther UZABAKIRIHO Dennis UZUNGUKA Juliet VUATA EVANS Onigo WAAKO Stephen WADIO Moureen WAIGO Wilfred WAKIKONA Rhoda WAKO Rakibu WAKUBE Charles WALUGEMBE John WALUGEMBE Martin WALUGEMBE MUSA Nakibinge

WAMPAMBA Jacob WANI Jovan WANJALA Collins WANZALA Alex Paul WASIIMA Lauben WASSWA Peter WATHUM John Paul WILARU ARABA Rebecca YASHABA Chris Muhimbuura YASUMINA Janni YESAMU Francis YETONDE Richard ZZIWA MUSA Kazibwe

Promoted to rank of assistant superintendent of police

ABIRIGA Thomas ABWOT Alba ACEMA Aswa Godfrey ACHOMAI Jesca ACHUKA John Bosco ADONG Betty Jerit ADRAIGA Peter ADRANI MOMBE Christopher ADRATI Henry AFAYO Christopher Willington AGABA Boneface AJAMBO Manjeri AKAMANYA Christopher AKANKWASA John AKEE Alex AKELLO Cobius AKELLO Esther AKOL Jimmy ALION BEN L Beppins ALONYO Stella AMBAYO Saverio Elias AMONE JAMES Berlick AMONE S Luke AMPADDE Dan ANDAMA Cleopas ANGELA Moses ANGUONZIA Alex ANYEKO Joyce Mary ANYONGA James.M APINY Lilian APUNYU Cyprian ARIFUKANA Marijan ARINAITWE Alex ASAMO Hellen ASIIMWE Caleb Kagirita ATIGO Richard Okunyu ATOO Marriam ATUHAIRE Brigid Brenda AYO Bob AYO Geoffrey BABU Benard BAGUMIRA Richard BAKUNDA John BALABA Christian BALIKITENDA Issa BALYEIJUKYA Xavier BAMUKE Oscar BARIGYE Alex BASIIMA William BATYA Lenard BAZIBU John BEGUMISA Richard BIRYOMUMAISHO Deo BISASO Moses BONGO Tony BUA Baker BUKOLI Edison Fortune BUSIMA Godfrey BUYINZA Festus BWAMBALE Kabaitha Paul BWENGYE Balaam BWETE Livingstone BWIRE Charles BYAMUGISHA Cyprian BYAMUGISHA Emmanuel BYAMUGISHA Fulgence BYAMUKAMA Rogers BYARABAHA Kansiime Stephen BYARUGABA John BYENKOBA Irene D BYENKYA Asuman BYOONA Nathan CADRIGA Francis CHANGU Dison Robert CHELIMO Jackline CHEMONGES Daniel CHEPTAI Kityo Mulwo CHEPTEGEI Joshua CHEROP Micheal CHESANGA Stella DABANJA Charles DAMBA Florence DRAGA Samuel DRAKU Alex DRAMADRI Jimmy DRANIKUH Eria Maxwell DROTI Leonard EBIOT Vincent EBONG Dickens Louis ECIRU John William EDEBU Julius EGWANG Michael Francis EJOKU Charles EJONU Michael EKIMOIRE John Francis EKOL Moses ELAPU Steven Ejanu ELILU Moses ELUNGAT Herbert EMAU Jacob Emechu EMOJONG Anthony ENSINIKWERI Micheal Duncun ERADU Julius ETUDI J.O. Michael ETYANG Stephen EWOTU Paul GAHEBWAOMUHANGI Gordian GOLI Domitila GUTAKA Musa IBWARAT JOHNKER Stephen ISABIRYE Patrick ISHUNGISA M Deogratias ISIKO J Balisanyuka ISIKO JAMADA IVUDIA Eriga William JACAN Philip KABAGAMBE Jaffar KABASINDI Jesca KABBILI Zephanus KABBIRA Samuel KAGINA Peter KAKAIRE Samuel KAKOOZA John KAKULU Namwanje Stella KALANGE Nusurah KALIKODI Noel KALIZA Fred Denis KALYEBI Isaac KAMANZI Lawrence KAMUKAMA Charles KASANGAKI Nelson KASHEIJA Abdul Mulumba KAYONDO Emmy KHAINZA Lukia KHATONDI Aloysius KIGGUNDU Deogratious KIGGUNDU James KIIZA Fred KIIZA Jackline KIIZA Jamiri KILIMO Charles KIMONO Fatima Mukimba KIRUNDA Dan Patrick KIRYA Paul Mulubya KIRYA William KISAKYE Roseline KISOLO Samuel Rogers KIVENGERE K. Festo KIYINI Joseph Bukenya KOIRE Samson KOLOU Japheth KUMAKECH Ronald KUNGU Asuman KWAMIRA Kassim KWATOTYO Kankiriho Johnson KWESIGA Hezron KWIZERA Sam KYABITA Vanice KYAMULABI Janet KYATUHAIRE Peninah LOKIRU Jino LONYESI Anjelo LUBAMBO James LUWEDDE Aisha LUWULIZA Emmanuel LWASAMPIJJA Ronald LWEBUGA John MAFABI Robert MAGANDA John MAGEZI James MAGOOLA Henry Murton MAILA Andrew MAKHOHA Micheal MAKOMBE Patrick MALEMA John MALOBA Moses Philips MANANA Twaeru MANYI Dominic MAPERA David Martin MASEREKA Rabson MAWA John Dungu MAWERERE George MAYAMBA Salim MAYANJA Moses Kayaga MBABAZI Elizabeth MBADI Muzamiru MBARAMYE Aggrey MBOGO Yekuson MBONIGABA Josephat MOHAMAD Golete MONDAY Luke MPABAISI Charles MPIIMA Microce Lyada MPWANYI Samuel Adrian MUBBALA Charles MUDEBO Abdul MUGEGA Nassuru MUGISHA Canicius MUGISHA Eldard MUGISHA Jackson MUGISHA Solomon MUGODA Henry MUGUME Gordon MUGUMYA Julius MUHATO Peter MUHINDO William MUHOOZI Allevious MUHWEZI Jackson MUHWEZI Matsiko Saverino MUJUNI Lauben MUKHAYE Harriet MUKIRANE William MUKOMBE Stephen MULEDHE Boniface MULEKWA George Samuel MULISA Moses MULUMBA Herbert MUNGUACEL Michael MURAMUZI Alex MUSANA Chris Tibaleka MUSINGUZI Benson MUSINGUZI Edward MUSUMBA Jeremiah MUTAGEJJA Joseph MUTEGEKI Baingana James MUTESI Ruth MUWAZA Joseph MUYEYERO Godfrey. F MWEBAZE Joseph MWEBEMBEZI Godfrey MWESIGYE Abaati Selie NABUDE Betty NABUTONO Eseeza NABWIRE Florence NAIKULA John Baligasima NAKASINDE Regina NAKIBOGO Sarah NAKIBUUKA Annet NAKOLA Micheal NAKUBE Stephen Nasimolo NALUBEGA Maliza NALUYANGE Noeline NAMAKOYE Rose.R.W NAMBOZO Gladys NAMBOZO Kasifa NAMBWERE Agnes NAMIRIMU Harriet NAMUDDU Shamim NAMWANJE Stella Kakulu NANANGWE Irene NANTEZA Edith NANZALA Eunice NATUKWASA Francis NDIZEYE Herbert NGANYI Edward NGASAKI Reuben NGOBI Moses NGOBI Paul NKAYARWA MPAKA Alex NKUWEIREKU Samali NTONO Hadijah NTONO Mildred Bazaale NUWAGABA David NUWE Henry NYAHANGANE Frank NYERO Gaudensio Odongo NYERO Richard NYIIRO KENNETH John Martin OBBO Richard OBITA JOHN Martin OBOTE Johnson OBUA Dennis OCHAN Innocent OCHEN-Hudson Felican OCHWO Apollo Ogwara ODONG Alfred ODONGO Michael ODUR Ben OGEMA Venansio OGWAL Fred OGWAL Khasule Joel OGWANG Julius OGWANG Moses OGWANG Tom OJANGOLE Faustine OJOBILE Festo OJOK Robert OJOK TOM Richard OJWANG Zachariah OJWIGA David OKECH Francis OKELLO Boniface OKELLO Bosco OKELLO Charles Dickens OKELLO Paul OKELLO Peter Addibus OKELLO Richard OKELLO Simon Peter OKILLE Geoffrey OKIROR Jimmy Charles OKIROR Peter OKODAN John Samuel OKODOS Samuel OKOT Nelson OKUMU George OKURE Charles OKWERA Cyprian Anywar OKWII Joseph OKWIR Sam OLILA George OLUPOT Ezekiel OMAGOR Emokor Paul OMAKA Chrispino OMODING Charles OMONA Alfred OMURON Henry Nelson ONEKA JOHN Paul ONEKALIT John ONENCAN Raymond ONGUTI Joseph Steven ONONGO Robert OOLA Denis OPIO Robert OROMA Charles ORYEMA Martine OSELLE Jimro OSOMELLE Jimmy OSWAMA Festo OTEMA Welborn Geoffrey OTIM JOHN Bosco OTIM KENNETH Bukello OUTEKE John Robert OWANI William OWAO Dennis OWILLI James OWINY David