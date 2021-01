President Yoweri Museveni has in another abrupt change in government made reshuffles to Resident District Commissioners with just hours left for the general elections.

Museveni’s press secretary Don Wanyama confirmed the developments on Twitter.

“Kaguta Museveni has reshuffled resident district commissioners. Full list to be publicized shortly,” Wanyama said on Twitter.

The move to reshuffle RDC’s has been seen as one to bolster security in different areas as the country heads to the polls.

Already, deployment has been beefed up in the city center and several urban areas across the country.

INSTRUMENT OF APPOINTMENT

In Exercise of the Powers conferred on the President of Uganda by Articles 99 and 203 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda (as amended), I hereby, appoint the following persons as Resident District Commissioners and Deputy Resident District Commissioners, respectively.

RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS

SNO NAMES DISTRICT 1 NAJJUMA JULIET SENKOOLE ABIM 2 TABAN DATA PETER ADJUMANI 3 ONYUK ANDREW AGAGO 4 BARASA OGAJO SULEIMAN ALEBTONG 5 NALONGO EVA KWESIGA AMOLATAR 6 BWALATUM MICHEAL OKIRING AMUDAT 7 EYAL LILLY AMURIA 8 OCENG OSBORN AMURU 9 NGABIRANO EMMY B. APAC 10 AYIKOBUA FESTUS ARUA 11 OROCHI MARTIN ARUA CITY 12 CHESOL TOM BUDAKA 13 WOPUWA GEORGE BUDUDA 14 NYAKAHUMA GODFREY BUGIRI 15 GULUME RICHARD BALYAINO BUGWERI 16 AHARIKUNDIRA AFRICANO BUHWEJU 17 KAGAAYI JANE FRANCIS BUIKWE 18 OKISWA GEOFREY BUKEDEA 19 SENKUNGU TEOPISTA BUKOMANSIMBI 20 CHEROP ESTHER SOET BUKWO 21 PAAK PETER PEX BULAMBULI 22 BAHEBWA LONGINO BULIISA 23 ASIIMWE AMOS BANGYI BUNDIBUGYO 24 TIBEMANYA JOLLY BUNYANGABU 25 ASIIMWE JANE MUHINDO BUSHENYI 26 ACHILA JOHN ROBERTS REX BUSIA 27 BAYOOLE STANLEY BUTALEJA 28 LUBWAMA SULAIMAN BUTAMBALA 29 MITALA EMMA BUTEBO 30 TILUTYA GODFREY BUVUMA 31 OGWANG ODYERO RICHARD BUYENDE 32 ONYIK OGWAL BOSCO DOKOLO 33 MBABAZI ROGERS FORT PORTAL CITY 34 ASIIMWE STEVEN GOMBA 35 ODONG STEPHEN LATEK GULU 36 VACANT GULU CITY 37 TUMWEBAZE YOSAM HOIMA DISTRICT 38 KISEMBO ARAALI HOIMA CITY 39 BASONGOKA MARY KAMADUKA IBANDA 40 MATENDE THOMAS IGANGA 41 MUHANGI HERBERT ISINGIRO 42 MWESIGWA DEBORAH JINJA DISTRICT 43 MATOVU DAVID (RTD. MAJOR) JINJA CITY 44 OKIRYA CRIS MIKE KAABONG 45 NANDINDA DARIUS KABALE 46 AYESIGA JULIAN KABAROLE 47 SEGAWA JIMMY EBIL KABERAMAIDO 48 RUTERAHO LILIAN KAGADI 49 KIKOOLA DANIEL KAKUMIRO 50 KALIKWANI PAUL MWIDU KALAKI 51 MUGUME APOLLO KALANGALA 52 BILLY JANET MULINDWA KALIRO 53 TUKAKIRIZA CALEB KALUNGU 54 HUDU HUSSEIN KAMPALA 55 MUTEMO ROBERT KAMULI 56 MUCUNGUZI GEOFREY KAMWENGE 57 SENGOOBA SEKANDI SHAFIQ KANUNGU 58 KYEYUNE SSENYONJO KAPELEBYONG 59 MAGUNDA GEORGE KAPCHORWA 60 MPIMBAZA HASHAKA SAMUEL KARENGA 61 NAMULINDWA PHEOBE KASANDA 62 WALUSIMBI JOLLY JOE (RTD LT.) KASESE 63 EKOOM JOHN STEPHEN KATAKWI 64 MADOI ELIJAH KAYUNGA 65 SABIITI KASHAKA RUTH KAZO 66 DEBORAH MBABAZI KIBALE 67 SSEBYALA BADRU KIBOGA 68 KIKOMEKO MWANAMWOIZA M. KIBUKU 69 TUMUSIIME AMULAN KIKUUBE 70 MUGISHA PETER KISORO 71 BISOBORWA PETER KITAGWENDA 72 KOMAKECH WILLIAM KITGUM 73 MUHINDO BAZARWA A. KIRUHUURA 74 DEBELE PETER KIRYANDONGO 75 NSUBUGA MAYANJA SAZIR (DR.) KOBOKO 76 MUTATA BUGA (RTD CAPT.) KOLE 77 LOGIRO NGOROK PETER KOTIDO 78 KABUYE NIXON NUWAGABA KUMI 79 KUMAKECH SALIM KWANIA 80 BALWANIREGHA DENIS EPHRAIM KWEEN 81 KABOYO DAVID KYANKWANZI 82 ASIIMWE GRACE KAKWENZA KYEGEGWA 83 BWEBALE GUME APOLLO KYENJOJO 84 DUMBA MOSES KYOTERA 85 KIDEGA NABINSON JAMES LAMWO 86 BATEGANA BAKALE SADIQ LIRA 87 EGOLE LAWRENCE EMMY LIRA CITY 88 LILIAN NAKAWESI LUUKA 89 ROSE BIRUNGI LUWERO 90 JUUKO KASIITA APOLLO LWENGO 91 KAMWINE HELLEN CATHERINE LYANTONDE 92 AKELLO ALICE OPIO MADI-OKOLLO 93 WASHAKI AHAMAD MANAFA 94 OYAA NAHORI AWUA MARACHA 95 AKATUHEBWA ERIASTO MASAKA 96 BAMWINE FRED MASAKA CITY 97 KIRABIRA KOBUSINGE ROSE MASINDI 98 SHILAKU JAMES MAYUGE 99 NASIKE ASUMIN MBALE 100 NAMAKANDA PAMELA WATUWA MBALE CITY 101 MBETEGYERIZE GODFREY MBARARA 102 MWESIGYE K. JAMES (RTD LT. COL.) MBARARA CITY 103 NASIIMA ADDAH MITOOMA 104 SSENTONGO HAMAN MITYANA 105 KAYIZI ASANASIO MOROTO 106 MODO DAVID MOYO 107 BYABASAIJA M. ROSEMARY MPIGI 108 NYAKWERA MARY BAGUMA MUBENDE 109 NABITAKA FATUMA NDISABA MUKONO 110 ODONGO MILTON NABILATUK 111 LABEJA BOB WILLIAMS NAKAPIRIPIRIT 112 NAYEBARE FRED KYAMUZIGITA NAKASEKE 113 MUGANGA DAN NAKASONGOLA 114 KAKOOZA KASUMBA YAHAYA (CAPT.) NAMAYINGO 115 LUBEGA KADDUNABI ABUBAKER NAMISINDWA 116 SEMPALA AMOS KIGOZI NAMUTUMBA 117 KIGAI MOSES WAMOTO NAPAK 118 ABAK ROBERT NEBBI 119 ONORIA AMBROSE NGORA 120 KAWAMARA RUHUGA MISHAC NTOROKO 121 BAKUNDA GEORGE NTUNGAMO 122 AKELLO EBONG AGNES NWOYA 123 GORE GOFFIN OBONGI 124 AKANY SUSAN OMORO 125 OMARA CHRISTOPHER OTUKE 126 AKULU JILIAN OYAM 127 OKEE DUSMAN PADER 128 TOKO SHUAIB PAKWACH 129 MAYANJA FARIDAH MPIIMA PALLISA 130 MUBIRU CHARLES RAKAI 131 RWAKIFARI PETER K. RUBANDA 132 NAKAMYA HARRIET RUBIRIZI 133 MUHINDO PULKERIA KUNIHIRA B. RUKIGA 134 KAGUTA AYEBAZIBWE DAN RUKUNGIRI 135 TURYABAGYENYI EMMY K. RWAMPARA 136 WALUGEMBE RAMADHAN (RTD LT.) SEMBABULE 137 MUGABI MARTIN SERERE 138 KYERERE FRANK BESIGYE SHEEMA 139 WABULE PATIENCE SIRONKO 140 ADIAMA EKAJU JOHN ROBERT SOROTI 141 AJILONG B. MODESTAR TEREGO 142 OWOLE NIXON TORORO 143` JUSTINE MBABAZI WAKISO 144 ANGOLERE CAROLINE YUMBE 145 KAJOYINGI ANDREW KIWANUKA ZOMBO

DEPUTY RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS

SNO NAMES DISTRICT 1 ACHAM PROSCOVIA ABIM 2 MUGWERI MOSES ADJUMANI 3 AKWETEIREHO JONATHAN AMOLATAR 4 KEDI RONALD ONGODIA AMURIA 5 MODO AUGUSTINE AMURU 6 AZABO MAHAD KASSIM APAC 7 OCEN ROBERT ARUA 8 NSEKO ANTHONY BUGIRI 9 TIITWE RHONDAH KAGAAGA BUIKWE 10 ICHOGOR CHARLES BUKEDEA 11 ASABA DAVID BUKOMANSIMBI 12 MUHANGUZI UMAR BAHANDE BUNDIBUGYO 13 BATUUZE NAMARA LOY BUSHENYI 14 TUSUUBIRA MATHEW BUSIA 15 NAMAGOGWE HAJJARA BUTALEJA 16 KIGONGO JUMA BUVUMA 17 OREE TOM GULU 18 TABAARO RICHARD HOIMA 19 KATABAZI SEIF IBANDA 20 OGALO BWIRE PAUL IGANGA 21 TUSIIME GIDEON KASIISI ISINGIRO 22 MUBIRU MIKE JINJA 23 EPITU GADY KAABONG 24 NUWAGIRA NICHOLAS KABAROLE 25 AYIPO CLARE KABERAMAIDO 26 NANYANZI SARAH KALANGALA 27 BAKUNDA ABEL KALUNGU 28 NDEGWE HAWA NAMUGENYI KAMPALA CENTRAL 29 KATO DAUDA KAMPALA KAWEMPE 30 MUKOOZA RONALD KAMPALA MAKINDYE 31 BURORA HERBERT ANDERSON KAMPALA NAKAWA 32 KABUNGA SENTAMU DANIEL KAMPALA RUBAGA 33 KASADAH SARAH MWEBAZE KAMULI 34 NYAKATEMBA REUBEN KAMWENGE 35 GAD RUGAJU KANUNGU 36 TWOYEM KENNETH CHEMONGES KAPCHORWA 37 MASEREKA JOSHUA KASESE 38 OKORI DENIS KATAKWI 39 MUKOSE JAMES M. KAYUNGA 40 NANSHEMEZA CAROLINE K. KIBAALE 41 KEITA KAGABI DOREEN KIBOGA 42 KAMUKAMA NICHOLAS KAINE KIRUHUURA 43 MUHINDO MORIS KISORO 44 KALEMA FRED KITAGWENDA 45 KASUGGA AMULI KINTU KITGUM 46 MPALANYI NAKONDE BOSSA KWANIA 47 BAINGANA MARK KYANKWANZI 48 ANKUNDA SHARON KYEGEGWA 49 MUHOOZI SEKASAMBA JOSEPH KYENJOJO 50 CHEMUTAI JAMES LIRA 51 NALUBEGA MARIAM SEGUYA LUWERO 52 KAGAIGA MIRIAM MUGISHA LWENGO 53 OKWI GILBERT MANAFA 54 TAREMWA ASPORO MASAKA 55 TIBASIMA DOMINIC MASINDI 56 MUBI JULIUS BLESSING MAYUGE 57 WANSADHA MAFUMO ADONIA MBALE 58 NTUMWA ISHA MBARARA 59 TINKAMALIRWE KIIZA EVELYN MITOOMA 60 NDIDDE YASIN MITYANA 61 JONGA JACOB MOROTO 62 DALA SANON MOYO 63 BASUUTA HELLEN NSEREKO MPIGI 64 NAKAYE KABONGE MUBENDE 65 BWABYE RICHARD MUKONO 66 PULKOL HELLEN NAKAPIRIPIRIT 67 KADDU JOHN (CAPT) NAKASEKE 68 MBIGITI JONAH NAMAYINGO 69 EMOKOL J.P. ONYANGO NEBBI 70 BYARUGABA KANYAMAHANE ISIAH NTUNGAMO 71 OKWARE EMMANUEL PADER 72 DHIKUSOKA MAGID PALLISA 73 MUHINDO MUTABAZI JUSTINE RAKAI 74 BITARIHO FRANCIS RUBIRIZI 75 WELIRE MARUAN SEMBABULE 76 NABUKALU NUSURA SIRONKO 77 KATENDE HUSSEIN KIBAZO SOROTI 78 WERE YAHAYA TORORO 79 NJUKI NOOR MBABALI HAJJI WAKISO ENTEBBE 80 JEMBA MOSES WAKISO KASANGATI 81 KAHONAWO ISAAC WAKISO KIIRA 82 ADUNGET JACOB PAKWACH 83 AKOT SUSAN MORO KALAKI 84 MBABAZI TEOPISTA KYOTERA 85 TWIKIRIZE SAM ORIKUNDA KITAGWENDA 86 ATIM GRACE OLEYOWIYA NABILATUK 87 NAKATO ELSIE KASANDA

SIGNED this …………….. day of …………….. in the year of our Lord Twenty Thousand Twenty One.

Yoweri Kaguta Museveni

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA