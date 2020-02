A total of 33 crews have registered for the forthcoming Rukaari-Lake Mburo Mbarara Rally over the weekend.

Mbarara Motor Club will host the 2020 National Rally Championship season opener that will be held at Mwesigwa Resort, in Mbarara between February 14 and 16, 2020.

Following the closure of entries, a total of 33 crews registered to participate in the event that will see a total of 171.55kilometres covered.

Among the big names that have registered to take part in the season opener include Ponsiano Lwakataka, Arthur Blick JR, Ronald Ssebuguzi, Omar Mayanja, Jas Mangat, Rajiv Ruparelia and Duncan Mubiru.

Entry List

ENT. NO. ENTRANT GP/CLS DRIVERCO DRIVER CAR MAKE,MODEL 1 PASUWA RACING 2WD Ibrahim LUBEGA Geofrey SERWOGA Toyota corolla Fx 2 JB RACING RC2 John BARROWS LUMU Joseph LUTALO JR Subaru Impreza N14 3 J.SWERWANGA 2WD Jackson SEWRANGA Mwambazi LAWERANCE TOYOTA RUNX 4 HAPPY RICHARD RC2 Happy Richard KATEHANGWA Najjuma IMMACULATE Subaru Impreza 5 SADAT NEGOMBA 2WD Anwal Sadat NEGOMBA Allie ZUBEDAH Toyota FX 6 444 RACING N Abdul KATETE Rahma MUHAMMAD Subaru impreza 7 ISSA NYANZI N Issa NYANZI Richard SSENGENDO (CRC) Subaru Impreza 8 IUEA RACING N Hassan ALWI Mwangi JAMES (ASN Letter) Subaru Impreza 14 9 OILIBYA RACING N Dr Ashraf AHMED Yusuf SHAMEER Subaru impreza N14 10 G.LUBEGA N Godfrey LUBEGA Bashiru MBOGO Subaru Impreza 12 B 11 INTERIA RACING 2WD Didas MATISKO Wamala FRANCIS Subaru impreza 12 FONG RACING 2WD Dr Godfrey NSEREKO Raymond MUNYIGWA Toyota RunX 13 MUKASA YASIN 2WD Yassin MUKASA Mathias KIYEGA Toyota FX 14 MAFUMAFU RACING N Ponsiano LWAKATAKA Paul MUSAAZI Subaru Impreza N12 B 15 SAMUEL WATENDWA 2WD Samuel WATENDWA Bunya STEVEN Toyota corolla FX 16 UPDF HARAMBE 2WD WO1 Ismail LULE Emma EMMARU Toyota corolla FX 17 ISMAIL WALIGGO 2WD Ismail WALIGGO Another Toyota RunX 18 REGINA TEXTILES S Edward KIRUMIRA Ritah KATONO TOYOTA CURREN 19 SHELL RACING N Arthur BLICK JR George SEMAKULA Mitsubishi EVOX 20 SHELL RACING N Ronald SEBUGUZI Anthony MUGWAMBWA Mitsubishi EVO X 21 KIKANKANE RC2 Duncan MUBIRU Musa NSUBUGA Subaru impreza N14 22 SHELL RACING RC2 Omar MAYANJA Hussein MUKUYE Mitsubishi EVO X 23 PILI PILI RACING RC2 Jas MANGAT Joseph KAMYA Mitsubishi EVO 10 24 MOIL RACING RC2 Yasin NASSER Ali KATUMBA Subaru GVB 25 RR RACING RC2 Rajiv RUPARELIA Enock OLINGA VW PROTO 26 PDRA RC2 Mwami WATOLIA Abdu KARIM KAKOOZA TOYOTA RUNX 27 R.KASANA N Robert KASANA Pius SSENTAMU (Note Eligible) Subaru impreza N12 28 PETERILI RACING CRC Peter ASIIMWE Frank SERUGO Subaru impreza 29 MUKASA RACING CRC Mukasa MUSITAFAH Another SUBARU IMPREZA 12 30 TOTAL RACING RC2 Adam RAUF Aaron NSAMBA Mitsubishi EVO X 31 SHELL RACING 2WD Umar KAKYAMA Alfred MUTANDA FORD FIESTA 32 TIGER RACING RC2 Fred wampamba Bongole JOSEPH Subaru impreza N12 33 TIGER RACING N Fred BUSULWA KITAKA Another Subaru impreza